Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 8 milyon Belçikalı seçmen, Avrupa Parlamentosu (AP) ile federal ve bölgesel parlamentolardaki vekillerini seçmek için sandık başına gidecek.

Seçimlerde onlarcası Türk kökenli olmak üzere yaklaşık 8 bin aday, federal ve bölgesel parlamentolara girebilmek için yarışacak.

Felemenkçe, Fransızca ve Almancanın konuşulduğu federe yapılı Belçika'da üç bölgede seçime gidilecek. Bunlar Valon, Flaman ve Brüksel Başkent Bölgesi. Ayrıca, federal düzeydeki 150 koltuklu Temsilciler Meclisi ve AP vekilleri için de oy kullanılacak.

Belçika'da bölgeler arasında yaşanan dil ve gelir paylaşımı eksenli anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor. Belçika'da hükümetsiz kalma süresi 2007'de 194 gün, 1988 seçimlerinin ardından 148 gün, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün ve 1992 seçimlerinde 102 gün olmuştu.

Federal yapılı Belçika'da nüfusun yüzde 60'ının yaşadığı Flaman kesiminin bağımsızlığından yana Yeni Flaman İttifakı (N-VA), 2010'daki genel seçimden birinci parti çıkmasına rağmen koalisyon pazarlıklarına girmek istemeyince ağır bir siyasi kriz yaşanmış, ülke 541 gün hükümetsiz kalarak bu alanda dünya rekorunu kırmıştı.