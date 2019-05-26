Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yangın söndürme faaliyetlerine katılan askeri helikopterin Queretaro eyaletinde yer alan Jalpan de la Sierra kasabası yakınlarında ormanlık alana düştüğü ve helikopterde bulunan 5'i asker 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede son haftalarda sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle çok sayıda orman yangını meydana geldiği belirtildi.