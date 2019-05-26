Patlama, Nepal’in başkenti Katmandu’da meydana geldi. Meydana gelen patlamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği; 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği; patlama sonrası olay yerinden bir kişinin kaçtığı duyuruldu.
Nepal'de patlama: 2 ölü, 5 yaralı
26.05.2019 - 16:08 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nepal’de meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken; 5 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Nepal,patlama,
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