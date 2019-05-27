Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Almanya'dan katılan Türk asıllı siyasetçi Engin Eroğlu’nun partisi Serbest Seçmenler Partisinin yüzde 2,2 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Engin Eroğlu'nun da Avrupa Parlamentosuna seçildiği açıklandı. Türk seçmenlerin ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) destek verdiği Engin Eroğlu, 1997 yılından beri aktif siyaset yapıyor.
Engin Eroğlu Avrupa Parlamentosuna girdi
27.05.2019 - 00:27 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Parlamentosu seçimlerine Alman Serbest Seçmenler Partisinden katılan Türk asıllı Engin Eroğlu, parlamentoya girmeye hak kazandı.
Etiketler : Engin Eroğlu,Avrupa Parlamentosu,
627400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/627400.aspx
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