Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fileleftheros gazetesi ‘Ankara fırtına’ya hazırlanıyor” başlığı ile verdiği haberinde; Türkiye’nin ikinci sondaj gemisini bölgeye göndereceğini yazdı. Türkiye’nin, Kıbrıs’ın güneyindeki deniz parselinde ‘ileriye gitme ihtimalinin’ açık olduğunu yazan gazete, bölgede sıcak bir olay çıkma senaryosunun daha görünür hâle geldiğini savundu. Gazete, Yunan hükûmet yetkililerinin son günlerdeki bu ihtimalden söz ettiğini hatırlattı. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geri çekilip, ‘Fatih’ gemisini Türkiye’ye geri çağırmasını hiç kimsenin düşünmediğine de vurgu yapıldı. Doğu Akdeniz’de hidrokarbon rezervlerinin keşfedilmesinin ardından Rum tarafının kaynakları paylaşmak istememesi bölgede yeni gerilime yol açmıştı.