Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’den Suriye’nin Kuneytire kentine füze fırlatıldığını duyurdu. Haberde, yaralananlar olduğu ve bir askeri aracın zarar gördüğü belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.
İsrail’den Suriye’ye füze atıldı
27.05.2019 - 22:50 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İsrail sınırında yer alan Kuneytire kentine İsrail’den füze atıldığı belirtildi.
Etiketler : Suriye,israil,
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