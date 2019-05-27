Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), Karaçi şehrinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 41 dereceye ulaştığını açıkladı. Meteoroloji dairesi, aşırı sıcakların 2 gün daha süreceği uyarısı yaptı. Şehirdeki devlet hastanelerinde alarm durumuna geçilirken, güneş çarpmasına karşı ilginç tedbirler alındı. Karaçi’de sokaklara koyulan kazanlardaki suyla küçük havlular ıslatılarak halka dağıtıldı. Pakistanlılar, ıslak havluları başlarına koyarak güneş çarpmasına karşı önlem aldı.
Pakistan’da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı
27.05.2019 - 23:24 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın Sind eyaletindeki Karaçi şehrinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesinin ardından halkı serinletmesi için sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı.
Etiketler : Pakistan,sıcaklık,
627635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/627635.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:16
- Sabah03:37
- Güneş05:29
- İşrak06:22
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:35
- Yatsı22:30
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay