Çin ve Rusya'nın Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağı bildirildi. 

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Çin Halk Cumhuriyeti  Filistin Büyükelçisi Guo Wei, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış  İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şaas ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde bir araya geldi.

Haberde, Çinli Büyükelçi Guo'nun, 25-26 Haziran'da ABD iş birliğiyle Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılmama konusunda Çin ile Rusya'nın ittifaka vardığını söylediği aktarıldı.

Büyükelçi Guo, "Çin, Filistin halkına ve davasına verdiği desteği sürdürecektir. Bu destek 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan  bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına kadar da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) de 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada,  Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayının Filistin  halkının menfaatlerine hizmet etmediğini, dolayısıyla Filistin'in çalıştaya katılmayacağını belirtmişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, daha önce yaptığı  yazılı açıklamada, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına hazırlık olduğu  gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan "Refah İçin Barış" adlı  ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu  savunmuştu.

Filistin Başbakanı Iştiyye'den ekonomi çalıştayına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, geçen hafta yaptığı açıklamada,  ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine  danışılmadığını belirtmişti.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden  Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi  çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme  yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı.

 Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında  bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki  çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm  imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin  meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması"  planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş  birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı  ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir  alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik  yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada,  "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha  istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.