Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ohio eyaletinde gece geç saatlerde etkili olan fırtına 70 bin elektrik kesintisine ve 5 milyon kişinin karanlıkta kalmasına neden oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Indiana'nın doğusundan Ohio'nun merkezine kadar çok sayıda yerleşim merkezi fırtına sisteminden zarar gördü. Yaralanma veya ölüm vakası rapor edilmedi.

Dayton yetkilileri Twitter'dan açıklamada bulunarak, fırtınadan etkilenen bölgelerde insanların su tasarrufu yapmalarını istedi. Açıklamada, "Hem su santrallerine hem de pompa istasyonlarına elektrik verdik. İlk müdahale yapanlar arama kurtarma ve enkaz temizleme operasyonlarını gerçekleştiriyor" ifadeleri yer aldı.