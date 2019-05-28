Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

South China Morning Post’un haberine göre otoriteler, İç Moğolistan Eyaleti’nin Baotou kentinde faaliyet yürüten yerel Baoshang Bank'ın yönetimine, kredi riskleri ve tartışmalı işadamı Xiao Jianhua ile olan bağlantıları nedeniyle, bir yıl süre ile el koydu.

Çin’in en büyük bankalarından, devlete ait İnşaat Bankası, müşterilerin ve mevduat sahiplerinin çıkarlarına korumak için Baoshang Bank’ın günlük operasyonlarını yürütecek.

Çin genelindeki 291 şubede 8000’den fazla çalışanı ile hizmet veren, 2016 itibari ile 60.6 milyar dolarlık toplam varlıklara sahip Baoshang Bank 1998 yılında kurudu.

Toplam kredileri 21 milyar dolar dolayında olan bankanın borçları ise 22.67 milyar dolar düzeysinde. Borçları 2014 yılından bu yana yüzde 65 artan Baoshang Bank, 2017 ve 2018’de mali tablolarını yayınlayamamıştı.

Konu hakkında Caixin’de yayınlanan habere göre, bankada küçük tasarrufları bulunan bireysel yatırımcılar, devlet koruması altında olacak. Ancak diğer mevduat sahiplerinin durumu pazarlıklarla belirlenecek.

İlk aşamada Baoshang Bank’ta 50 milyon yuandan (7 milyon dolar) fazla mevduatı olan interbank kreditörleri ana paralarının yalnızca yüzde 70’ini, kurumsal kreditörler ise paralarının yüzde 80’ini alabilecek.

Baoshang Bank, 2017 Ocak ayında ortadan kaybolan finansör Xiao Jianhua’nın borsalarda işlem gören enerji, finansal hizmetler, emlak ve teknoloji sektörlerinde yüzlerce şirketi kapsayan "imparatorluğu"nun en kilit parçalarından biriydi.

Çin otoriteleri Jianhua’nın borçlarının ödenmesi için yaklaşık 24 milyar dolar değerindeki bazı varlıkları alacaklılara dağıtmak istediyse de; grup şirketleri ve alacaklılar varlıkların değeri üzerinde anlaşmaya varamadı.

Standard Chartered Çin Makro Strateji Başkanı Becky Liu, Baoshang Bank olayının yatırımcıları uykudan uyandırdığını vurguladı ve ekledi:

"İnterbank piyasası’nda katılımcılar bankalara kredi verirken aralarında bir ayrım gözetmiyorlardı. Çünkü bir bankanın batacağını asla düşünmüyorlardı. Ama şimdi çok daha tedbirli hale geldiler. Böylece hem fonlama maliyetleri hem de devlet borçlanma faizleri yükseldi."

Son yıllarda özellikle batılı yatırımcılar Çin'i, bankacılık sektörü hakkında doğru bilgiler vermemek ve resmi bilançoların dışında operasyonlar yapmayı mümkün kılan gölge bankacılığa göz yummak gibi uygulamalar nedeniyle yoğun bir biçimde eleştiriyor.

Toplam varlıkları ve yükümlülükleri Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.0'er yükselerek sırasıyla 35.6 trilyon dolar ve 38.9 trilyon dolar olarak gerçekleşen Çin bankacılık sektörü, en yakın rakibi Amerikan bankalarının iki katı büyüklüğe ulaşmış durumda.

Çin 2016 yılından bu yana finans sektöründeki balonlaşmayı normale döndürmeye çalışıyor. Pekin yönetimi bu amaçla 2017 yılı başında ülkenin en büyük holdingleri arasında yer alan Anbang Group, the Dalian Wanda Group ve the HNA Group’a özellikle kaldıraçlı varlıkların payını azaltmaları konusunda talimat verdi. O tarihten bu yana HNA 40 milyar dolar ve Wanda 25 milyar dolarlık varlık sattı.

Anbang Group Yönetim Kurulu Başkanı Wu Xiaohui de geçen yıl zimmetine para geçirme ile yargılanmış ve 18 yıl hapse mahkum olmuştu. Anbang ise yine CBIRC tarafından devralınmıştı.