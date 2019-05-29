Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde dört gün süren Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçları netlik kazanırken, AB liderleri kurumların boşalacak başkanlık pozisyonları için pazarlık sürecine hazırlanıyor. AB üyesi 28 ülkenin lideri, akşam gayriresmî zirvede Brüksel’de bir araya geldi. Liderlerin ana gündem maddesi beş sene boyunca görev yapacak olan AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ele alınacak.

JUNKER’İN YERİNE WEBER

Özellikle AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerini kimin alacağı ve bu sürecin nasıl işletileceği merak konusu olmaya devam ediyor. Seçimler öncesinde AB Komisyonu Başkanlığı için Sosyal Demokratların adayı Frans Timmermans, Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber, Avrupa için Liberal ve Demokrat İttifakı’nın (ALDE) iki adayı Margrethe Vestager ve Guy Verhofstadt ile Avrupa Yeşiller Partisinin (EFA) liste başı adayı Ska Keller güçlü adaylar arasında ön plana çıkıyordu. Seçim sonuçları sonrasında sandalye kaybeden siyasi grupların yanı sıra ALDE ve EFA gibi güç kazanan grupların AB Komisyonu Başkanlığı için baskıyı artırmaları bekleniyor.

TÜRKİYE DÜŞMANI İSİM

AB’nin başat güçleri olan Almanya ve Fransa arasında başkan seçimine ilişkin oluşan görüş ayrılığı da sürecin zorlu olacağına işaret ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, açık bir şekilde kendi ülkesinden olan EPP’nın adayı Weber’i desteklediğini belirtirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sıklıkla Weber’e karşı yine EPP’den olan ve hâlihazırda AB Brexit Başmüzakerecisi olan Michel Barnier’in AB Komisyonu Başkanlığına uygun bir aday olduğuna işaret ediyor. Liberal ya da Yeşillerin destek vermesiyle Weber’in kolaylıkla AB’nin direksiyonuna geçeceği yorumu yapılıyor. Weber, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’nin üyeliğine karşı olduğunu ifade etmişti.