Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen “Yüzyılın Anlaşması” projesi ve gelecek ay Bahreyn’de düzenlenecek ekonomi çalıştayla ilgili sert konuştu. Filistin davasının ekonomik temelli bir mesele olmadığına dikkati çeken Abbas “Filistin meselesini çözmek isteyen meseleye siyasi çözüm ile başlamak zorundadır. Biz milyarların boş hayallerini satanlara umut bağlamıyoruz ve bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Çünkü bizim meselemiz apaçık siyasi bir meseledir” dedi. Filistin davasının başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen bir devlete doğru ilerleme kaydettiğine vurgu yapan Abbas “Davamız adım adım ilerliyor ve Allah’ın izniyle başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız Filistin Devleti ile sonuçlanacaktır. Yüzyılın planı ya da utancı ile önümüzdeki ay düzenlemeyi planladıkları ekonomi çalıştayının da Allah’ın izniyle cehenneme kadar yolu var” ifadelerini kullandı.

Abbas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen Bahreyn’deki çalıştayın sonuçlarını kabul etmeyeceklerinin altını çizerek “Biz lafımızı söyledik. Her zaman da söylüyoruz. Bu toplantıyı ve sonuçlarını kabul etmeyeceğimize dair gerekli beyanatları da yaptık. Çünkü bize asla bir yere varmayacak boş hayaller satıyorlar. Bizim onların desteğine ihtiyacımız yok. Çünkü biz Filistin halkının evlatlarının çabaları ile sizlerin sayesinde modern bir devlet inşa edebilme yeterliliğine sahibiz” şeklinde konuştu.