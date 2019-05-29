Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD-İran gerginliği son dönemde artarken peş peşe açıklamaların geldiği İran’dan bir açıklama da Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi’den geldi. Arakçi, ABD ile olası bir savaşa hazır olduklarını duyururken, iki ülke arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözümünden yana olduklarını belirterek, “Bu senaryo için kesinlikle hazırız. Ama istediğimiz bu değil, barıştan yanayız” şeklinde konuştu.

ABD’yi İran’la savaşa iten belli unsurların farkında olduğunu belirten Arakçi, böyle bir çatışmanın Orta Doğu’nun sonu olabileceğini belirtti.