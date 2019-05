Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği saldırılar artarak devam ediyor. Önceki gün 24 sivilin öldüğü İdlib’de, sahurdan sonra yapılan bombardımanda ise 13 kişi daha can verdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “Bölgede bulunan sivillerin kaçabilecek yerleri kalmadı. Dolayısıyla bir taraftan rejimin, diğer taraftan silahlı muhalif grupların arasına sıkışmış bu sivillerin uluslararası sistem tarafından korunması gerekiyor” dedi. Çocukların, kadınların ve elinde silah olmayan masum sığınmacıların katledildiğini anlatan Kınık “Hedef gözetilerek sivil alanlar bombalanıyor. İdlib’in en yoğun yerleşim yerlerine havadan varil bombaları atılıyor. Bu açık bir savaş suçu. Bu insanların bu bölgelerden sürülmesi için işleniyor. Bu dünyanın ve uluslararası hukukun kabul edebileceği bir şey değil” diye konuştu.

İdlib’de her an, her yerden saldırının gelebileceği bir ortam bulunduğunu ifade eden Genel Başkan Kınık, Türk Kızılay personelinin bu duruma karşı tetikte olduğunu söyledi. İnsani yardım faaliyetlerini, saldırılara rağmen ellerinden geldiği kadar aralıksız sürdürmeye devam ettiklerini dile getiren Kınık “Ancak uluslararası sistemin harekete geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

4,5 MİLYON KİŞİ VAR

Kınık, İdlib’e sığınmış 4,5 milyon kişinin uluslararası koruma alamadığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: İnsanlar burada katliamla karşı karşıya kaldı. Sınırlarımıza yaklaşık yarım milyon insan dayanmış durumda. Bu insanları korumaya gayret ediyoruz. Ramazan gününde, sahur ve iftar vakitlerinde, bayramlık alışveriş yapmak üzereyken çarşı yerlerinde insanlar vuruluyor.

24 SAĞLIK TESİSİ VURULDU

Rejimin saldırılarında sağlık tesisleri de hedef alınıyor. Yaklaşık bir aydır yapılan saldırılarda 24 sağlık tesisi bombalandı.