Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rovenskaya Bölgesi’ne bağlı Sestryatin köyünde askeri bir helikopterin düştüğü ve içerisinde bulunan 4 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın yaşandığı bölgeye Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri personellerin, sivil arama kurtarma ekiplerinin ve Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerinin gönderildiği ifade edildi.
Ukrayna’da askeri helikopter düştü: 4 ölü
30.05.2019 - 12:00 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’nın Rovenskaya Bölgesi’nde düşen helikopterde bulunan 4 askeri personelden kurtulan olmadı.
Etiketler : Ukrayna,askeri helikopter düştü,
628217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/628217.aspx
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