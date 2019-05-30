Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı. USGS, depremin merkez üssünün El Salvador'un La Libertad kentinin 40 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Meksika’nın da depremden etkilendiği belirtildi. Yerin 65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili Tsunami uyarısı yapılmadı.
El Salvador’da 6.6 büyüklüğünde deprem
30.05.2019 - 12:57 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : El Salvador,deprem,
628239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/628239.aspx
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