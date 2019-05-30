Çin'in güneyinde Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nin başkenti Nanning’de inşaat halindeki bir bina çöktü. Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 5 işçi çıkarılırken 2’sinin hayatını kaybettiği, 3’ünün ciddi yaralanma sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kurtarma ekiplerinin seferber olduğu bölgede enkaz altında kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
Çin’de inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 3 yaralı
30.05.2019 - 16:56 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in güneyinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,bina,
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