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Kerkük'de patlama, çok sayıda ölü ve yaralı var
30.05.2019 - 23:25 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 23:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ırak,kerkük,
628368 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/628368.aspx
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