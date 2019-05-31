ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu vergi kararını Twitter üzerinden  duyurdu.
 
Trump, açıklamasında, "10 Haziran'da ABD, Meksika'dan gelen tüm  ürünlere yüzde 5 Gümrük Vergisi uygulamaya başlayacak ve bu, Meksika üzerinden  ülkemize akan yasa dışı göçmenler durana kadar devam edecek. Bu Gümrük Vergisi,  yasa dışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise  kaldırılacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump ayrıca yazılı bir açıklama yaparak Meksika'ya yüzde  5'lik Gümrük Vergisi koymasının gerekçelerini izah etti.
 
Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için  Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu Gümrük  Vergisi'nin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar  süreceğini bildirdi.
 
Trump, Meksika'nın söz konusu yasa dışı göçmenleri durdurması halinde  bu verginin derhal kaldırılacağını belirtti.
 
Uzun süredir yasa dışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan  dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde  Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.
 
Çarşamba günü Teksas'ın El Paso bölgesinde bin civarında yasa dışı  göçmen gözaltına alınmış, Trump yönetimi bu tür sınır geçişlerine müsamaha  göstermeyeceğini açıklamıştı.