Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş yetkili, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında şubat ayındaki zirvenin hazırlıklarından sorumluydu.

Gazete bu kişilerin Washington adına casusluk yapmakla suçlandığını ve zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle mart ayında idam edildiklerini yazdı.

Ayrıca Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak bilinen Kim Yong Chol’un da zirvenin ardından Çin sınırındaki bir çalışma kampına gönderildiği belirtiliyor. İddialarla ilgili Kuzey Kore'den bir açıklama yapılmadı.

Almanya'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise iddiaları araştırdıklarını söyledi.