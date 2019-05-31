Sözcü Aksoy, Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında Oslo'da  yapılan görüşmeler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında Norveç  hükümetinin arabuluculuğunda Oslo'da görüşmeler gerçekleştirilmesini memnuniyetle  karşıladık." ifadesine yer verildi.

Venezuela'daki bunalıma tüm tarafların kabul edeceği siyasi bir çözüm  bulunması yönündeki girişimleri desteklediklerini belirten Aksoy, diyaloğu ve  uzlaşıyı dışlayan hiçbir yöntemin, Venezuela'da kalıcı bir çözüm sağlamayacağına  inandıklarını vurguladı.

Hami Aksoy, "Türkiye, Venezuela'daki gelişmelere yönelik ilkesel  tutumu ve Venezuela Anayasası çerçevesinde söz konusu diyalog sürecine destek  vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.