Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın başkenti Berlin’e giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Pompeo ABD’nin Suriye’de siyasi çözüm için Birleşmiş Milletlerin çabalarını desteklemeye ve şiddet riskini azaltma çabalarına devam edeceğini vurgulayarak “Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç’te Türklerle beraber çıkardığımız işi gördünüz” dedi. Bir gazetecinin, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde bir “tampon bölge” oluşturmayı planladığı ve bunun için müttefiklerinden askerî destek istediği haberlerini hatırlatması üzerine Pompeo “(Menbiç’te Türk ve ABD askerlerinin ortak devriyesi) Buna ek olarak bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Buna ister tampon bölge deyin ister başka bir şey olarak adlandırın. Türkiye’ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor” ifadelerini kullandı. Pompeo, planlanan güvenli bölgenin Türkiye ile bölgedeki ABD destekli gruplar (terör örgütü PKK/PYD) arasındaki gerginliklere mâni olmayı da hedeflediğini belirtti.

MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise “ABD’nin, Suriye’de üzerinde çalışılan güvenli bölge konusunda Almanya’dan da hava desteği istemesine” ilişkin basında çıkan haberlere cevap verdi. “ABD’nin, desteklediğimiz mahallî varlığını korumaya karar vermesinden çok memnunuz” diyen Maas, ülkesinin Suriye’de DEAŞ muhalifi koalisyon güçleri kapsamında görev yapan Alman askerlerinin görev sürelerinin uzatılması konusundaki kararı Federal Meclis’in vereceğini söyledi. Maas’ın bu konuda açık bir destek sözü vermekten kaçınması dikkat çekti. Almanya, üç yıldır Suriye’deki DEAŞ karşıtı koalisyona Tornado ve yakıt ikmal tank uçaklarıyla destek veriyor. Ürdün’de konuşlanan Alman birliğinin görev süresi 31 Ekim’de sona eriyor. Ancak ABD, Almanya’dan, gönderilmesi planlanan yeni ABD birliği sebebiyle destek istiyor. Pompeo, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.