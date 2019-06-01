Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

İki kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı saldırılarla ilgili Kerkük Milletvekili Hasan Turan, uyarılarda bulundu. Gazetemize konuşan Turan, Kerkük’te uzun süredir istikrar ve huzur ortamının yaşandığına dikkat çekti ve “Patlamalar Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde gerçekleştirildi. Saldırıdan siyasi istismar umanlar da var. Kerkük’ün güvensiz olduğunu öne sürerek Peşmerge, bölgeye girmek istiyor. Irak hükûmetine bağlı emniyet güçlerinin bölgeye daha fazla takviye edilmesini bekliyoruz” dedi. Ankara da saldırılara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Farklı etnik, dini grupların barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz” denildi. Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’ye çağrıda bulundu. Sadr “Kerkük, yolsuzluğun ve ulusal çatışmanın kurbanıdır. Ey hükûmet, ya siz bir şeyler yapın ya da izin verin biz müdahale edelim” ifadesini kullandı.