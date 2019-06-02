Merkel ve Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret  Kramp-Karrenbauer, CDU Genel Merkezi'nde koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti  (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in görevlerinden istifa etme kararına ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Merkel, Nahles ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı  döneminde, daha sonra da  SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grubu Başkanlığı  yaptığı dönemlerde birlikte çalıştığını anımsatarak,  bu çalışmaları karşılıklı  güven içinde yürüttüklerini belirtti.

Nahles'in istifasının ardından SPD'nin yönetim konusunda karar alması  gerektiğine işaret eden Merkel, "Böyle olmasına rağmen biz hükümet çalışmasını  tüm ciddiyet ve büyük sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

CDU Genel Başkanı  Kramp-Karrenbauer de Nahles'in kendisini bu sabah  aradığını ve SPD Genel Başkanlığı'ndan ve Federal Meclis Grubu Başkanlığı'ndan  istifa edeceği hususunda bilgilendirdiğini aktardı.

Kararı büyük saygıyla karşıladığını ifade eden Kramp-Karrebauer,  şimdiye kadar birlikte yaptıkları çalışmalardan dolayı Nahles'e teşekkürlerini  bildirdi.

SPD'nin, koalisyonu olumsuz etkilememek için parti içindeki  görevlendirmeyi hızlı şekilde karara bağlamasını umduğunu belirten  Kramp-Karrenbauer, "Biz büyük koalisyondan yana durmaya devam ediyoruz. Biz iyi  bir hükümet politikasıyla ülkemize hizmet etmek istiyoruz." dedi.

Kramp-Karrenbauer, CDU'nun istikrarlı bir hükümet için katkı sunmaya  devam edeceğini vurguladı.

Almanya'da hükümetin ortağı SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grubu  Başkanı Andrea Nahles, iki gün içinde her iki görevinden ayrılacağını  açıklamıştı.

Merkel ve Kramp-Karrenbauer'in koalisyondan yana tutum sergilemesine  rağmen Nahles'in istifa kararının, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD  arasındaki koalisyon hükümetini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

SPD üyelerinin bir bölümü başta Nahles olmak üzere SPD yönetimini  CDU/CSU ile koalisyona girmesinden dolayı eleştiriyor.

Nahles'in istifa kararında geçen hafta Avrupa Parlamentosu ve Bremen  Eyalet Meclisi seçimleri ile dün yayınlanan anket sonucunun etkili olduğu  belirtiliyor.

26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014'e göre yüzde  11,4 oy kaybıyla yüzde 15,8 oranında oy alarak büyük hezimet yaşayan SPD, aynı  gün gerçekleşen Bremen Eyalet Meclisi seçiminde de yüzde 24,94 oy aldı ve eyalet  seçimlerini 73 yıl sonra ilk kez CDU'nun arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

Forsa şirketi tarafından yapılan ve dün akşam yayımlanan anket de  SPD'nin bugün seçim olsa yüzde 12 oranında oy alabileceğini göstermişti.