Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike  Pompeo'nun İran ile ön şartsız görüşmeye hazır oldukları yönündeki çağrısına  cevap verdi.

Pompeo'nun İran'a yönelik baskıların devam edeceği yönündeki  vurgusunun "yanlış olan eski yaklaşımın" bir göstergesi olduğunu ve bunun  düzelmesi gerektiğini ifade eden Musevi, "Gizli hedeflerin yeni açıklamalar ve  kelime oyunları üzerinden dile getirilmesi İran için bir ölçüt değildir. ABD'nin  eylemlerinin ve yaklaşımının genel olarak değişmesi İran için ölçüttür."  değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri  Bakanı Mike Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlenen basın  toplantısında İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında  bulunmuştu.

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının  karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın  Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini  savunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar  çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede  bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız  görüşmeye hazır olduklarını vurgulamış ve "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız."  demişti.

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam  edeceğini kaydetmişti.