Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü  eyalete bağlı Güney Nias bölgesinin 30 kilometre güneybatı açıklarında olan  depremin, yerin 19 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem  sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Güney Nias bölgesinde, dün de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana  gelmişti.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde  meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu  ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi  hayatını kaybetmişti.