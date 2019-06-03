Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da güvenlik  güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak,  taraflara itidal çağrısı yaptı. 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı  açıklamada, "BM Genel Sekreteri, güvenlik güçlerinin, birçok insanın ölümü ve  yaralanmasıyla sonuçlanan sivillere karşı aşırı güç kullanımına dair haberleri ve  bu ülkedeki şiddeti güçlü bir şekilde kınamaktadır. Genel Sekreter, oturma eylemi  yapan protestocuları dağıtmak için güç kullanılmasını kınıyor ve güvenlik  güçlerinin sağlık merkezlerinin içinde ateş açtığına dair haberlerini endişeyle  karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri Geçiş Konseyi'nin, Sudan vatandaşlarının güvenliği ve  emniyetinden sorumlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, tüm  tarafları son derece itidalli davranmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

"Sorumlulardan hesap sorulmalı"

Guterres'in demokrasi nöbeti tutulan alanlarda ve yaralıların tedavi  gördüğü hastanelere gerekli sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının engellenmemesi  çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Genel Sekreter, Sudanlı yetkilileri  ölümlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmaya ve sorumlulardan hesap  sormaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'da geçiş döneminde barışçıl diyaloğun ve  müzakerelerin devam etmesi gerektiği vurgulanarak, "BM, Sudan'daki süreci  desteklemek için Afrika Birliği ile çalışmayı taahhüt ediyor ve kalıcı bir  barışın kurulması için Sudanlı paydaşları desteklemeye hazır." mesajı verildi.

Genel Kurul Başkanı da endişeli

Öte yandan, BM Genel Kurulu Sözcüsü Monica Grayley de yaptığı günlük  basın toplantısında,  73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces'in  de Sudan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Grayley, "Garces, Sudan'daki tüm taraflara gerginliğin tırmanmasından  kaçınma ve yapıcı bir diyalog arama çağrısı yapıyor." dedi.

Sudan'daki olaylar

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki karargahı önünde haftalardır  demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 9 kişi  hayatını kaybetmişti.

Söz konusu müdahalenin ardından, Sudan'daki bazı muhalif parti ve  kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan  gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına  dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30  yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş  için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair  askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.