THY internet sitesinde yapılan açıklamada, 4 Haziran Salı günü saat  00:30'da yapılması planlanan TK 0681 Hartum-İstanbul seferinin iptal edildiği  duyuruldu.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bazı hava yolu  şirketleri Sudan'da yaşanan gerginlik nedeniyle bu ülkeye yapılması planlanan  uçak seferlerini iptal etmişti.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır  demokrasi nöbeti tutan halka sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından  Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma  çağrısında bulunmuştu.

Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesi  sonrası ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ve yüzlerce insanın açılan ateş  sonucu yaralandığını açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin  hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra  ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir  dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş  için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair  askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.