Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in resmî daveti üzerine İngiltere’ye giden Trump, ziyarete karşı çıkan Londra Belediye Başkanı Sadık Han’a hakaret etti. Trump, uçağının Stansted Havaalanı’na inmeden Twitter’dan attığı mesajında, “Anlatılanlara göre Londra Belediye Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadık Han, İngiltere’nin en önemli müttefiki olan ABD’nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik göstermekte. Bana değil, Londra’daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik” ifadesini kullandı. Ardından tekrar tweet atan Trump, “Han bana New York’un aptal ve beceriksiz başkanı de Basio’yu hatırlatıyor. O da berbat bir iş çıkardı” dedi. Trump için kırmızı halı serilmesine karşı çıkan Han, önceki gün ABD Başkanı’nı 1930 ve 1940’larda görülen Avrupalı diktatörlere benzetmişti. Trump’ın, İngiltere’ye geçen yıl gerçekleştirdiği gezide parlamento yakınında ‘Ağlayan Trump bebeği’ şeklinde bir balon asılmasına izin vermesi ABD Başkanı’nı kızdırmıştı. Aynı balonun bu seyahatte de ortaya çıkması bekleniyor.

SİYASİ LİDERLERDEN BOYKOT

Buckingham Sarayı’nda resmî törenle karşılanacak Trump onuruna akşam da sarayda yemek verilecek. Kraliçe 2. Elizabeth’in yanı sıra Trump’ın da konuşma yapması beklenen yemeği parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ile Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable boykot edecek. Kraliçe’nin davetlisi olarak ülkeye gelen devlet başkanlarına tanınan İngiliz Parlamentosuna hitap imkânı, Avam Kamarası Başkanı Bercow’un engellemesi sebebiyle Trump’a tanınmayacak.