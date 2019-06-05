Komiteden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde ve daha sonra hayatını kaybedenlerle ölü sayısının 60'a ulaştığını kaydetti.
Sudan'da ölü sayısı 60'a yükseldi
05.06.2019 - 07:22 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 07:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle 60'a ulaştığını bildirdi.
Etiketler : sudan,sudan darbe,
629312 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/629312.aspx
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