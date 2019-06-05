Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde ve daha sonra hayatını kaybedenlerle ölü sayısının 60'a ulaştığını kaydetti.