İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi  Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satışının durdurulmasını talep etti. 

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilere  karşı yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nu  eleştirdi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) içinde olduğu  koalisyona silah temin eden ülkelere çağrıda bulunan Zarif, gerçekleşen silah  satışlarının Yemen'deki "halkın ölümüyle sonuçlandığını" belirtti.

Zarif, şu ifadelere yer verdi:

"Batılı halklar ve parlamento üyeleri, Suudi Arabistan ile BAE'nin  Yemen'e karşı yürüttükleri savaşın ve insani dramın sona ermesini istiyor ancak  bunların hükümetleri daha fazla savaş suçu işlenmesi için daha çok silah satıyor.  Bu durumun siyasi yollarla çözülmesi için defalarca kez yaptığımız öneriler  reddedildi. Bu döngü artık sona ermelidir."

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetime darbe  yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini  elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten  bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.