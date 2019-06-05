Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Breul, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan’ın tazminata ilişkin verdiği sözlü notanın dün Yunan Büyükelçisi tarafından Dışişleri Bakanlığına verildiğini belirtti.

Notanın içeriğinin ve Yunan Parlamentosunun kararının kendileri tarafından incelendiğini ifade eden Breul, Alman hükümetinin notaya cevap verip vermeyeceğini ise söyleyemeyeceğini kaydetti.

Almanya’nın bu konudaki tutumunun değişmediğini aktaran Breul, "Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın dün verdiği notada, Almanya’dan "Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için müzakerelere başlanılması" talep edilmişti.

Yunan Meclisi de nisan ayında, Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.