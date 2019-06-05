Mısır İçişleri Bakanlığı, Sina Yarımadası’nın El Ariş kentinde güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirildiğini ve 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, askerler ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 45 militanın öldürüldüğü kaydedildi. Terör örgütü DEAŞ’ın saldırıyı üstlendiği belirtildi. 