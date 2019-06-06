Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında güvenliği  artırmak için aralarında kartlarda parmak izini de zorunlu kılan bir dizi  düzenlemeyi onayladı. 

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kimlik kartlarının  güvenliği, hırsızlık ve sahtecilikle mücadeleyi artırmak için yeni düzenlemeye  onay verilerek, tüm üye ülkelerin kimlik kartlarında uygulaması gereken asgari  güvenlik önlemleri belirlendi.

Buna göre, tüm kimlik kartları aynı boyda olacak ve makinalar  tarafından okunabilme özelliği taşıyacak. Kimlik kartlarında fotoğraf ve parmak  izi de zorunlu tutulacak.

Kimlik kartları en az 5, en fazla 10 yıl boyunca geçerli olabilecek.  Üye ülkeler, 70 yaş üzeri vatandaşlara daha uzun süreli kimlik kartları  çıkartabilecek.

Yeni düzenleme, 2 yıl içinde yürürlüğe girecek.