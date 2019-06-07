Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un bu gün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay içinde Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleşecek olan G20 zirvesinde görüşme şanslarının olduğu bildirdi. Açıklamada, "Elbette bir şans var. Görüşmenin olabileceğine dair bir şans var" dedi.
Kremlin: "Putin ve Trump bu ay Japonya'da görüşebilir"
07.06.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 07.06.2019 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay Japonya'da görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kremlin,putin,trump,japonya,
629654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/629654.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER