Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "GKRY ve GKRY ile iş yapan uluslararası şirketler, Kıbrıs Türkleri’nin Ada’nın ortak sahibi olduğunu, Ada’nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu görmezden gelerek hareket edemez. Sözkonusu anlaşmaya ilişkin KKTC makamlarının yaptığı açıklamaları paylaşıyor ve destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki
07.06.2019 - 19:04 | Son Güncelleme: 07.06.2019 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın yaptığı doğalgaz gelir paylaşımı anlaşmasına tepki gösterdi.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,
629728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/629728.aspx
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