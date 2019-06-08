Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400’de ilk teslimat önümüzdeki ay yapılacak. Ancak ABD, Türkiye’yi Hasımlarıyla Müeyyide Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) kapsamında müeyyidelerin uygulanması ve Türkiye’nin de ortağı olduğu F-35 programından çıkarılmasıyla tehdit etmeye devam ediyor. Ankara ise S-400 anlaşmasının “bitmiş bir anlaşma” olduğunu ve geri adım atılmayacağını vurguluyor. S-400’lerin teslimat zamanı yaklaştıkça ve ABD’nin yaptığı baskılarının sonuç vermemesi üzerine Yunanistan’ı korku sardı. Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye’nin S-400’leri almasıyla bölgedeki dengelerin değişeceğini öne sürdü. Washington merkezli Foreign Policy düşünce kurulu ile Avrupa Birliği’nin (AB) Washington’da düzenlediği “Transatlantik Güvenlik İş Birliğinin Geleceği” başlıklı forumunda konuşan Yunan bakan “Türkiye’nin S-400’leri alması bölgede hava savunmayı başka bir konsepte taşıyor. S-400’lere paralel olarak F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek. S-400’lerin savunma sistemi olduğu söyleniyor. Ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz çünkü havada uçan her şeyi vurur. ABD, Türkiye’ye müeyyide uygulamalı ve F-35 uçaklarını Türkiye’ye vermemeli” dedi.

RUSYA: 2 AY İÇİNDE TESLİMAT BAŞLAYACAK

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı. S-400’lere ilişkin ön ödemelerin tamamlandığını anlatan Çemozov, "Krediler de sağlandı, harcandı ve üretim yapıldı. Ayrıca eğitimler de tamamlandı. S-400’lerin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız" dedi.