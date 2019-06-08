Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteye konuşan üst düzey AB yetkilisi, Almanya dahil 25 AB üyesinin 2020 ilkbaharına kadar yeni bir ertelemeye olumlu baktığını söyledi. İngiltere’nin AB’den çıkışı için belirlenmiş olan ilk tarih 29 Mart 2019’du. Ancak Brexit önce 12 Nisan’a, ardından da 31 Ekim’e ertelenmişti. Kabinesinden aradığı desteği alamayan İngiltere Başbakanı Theresa May, 24 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile “7 Haziran’da görevi bırakıyorum” diyerek istifa ettiğini duyurmuştu. May dün itibariyle görevinden ayrılırken seçilecek yeni başbakanın kim olacağı merakla bekleniyor. Beş adayın arasında önce çıkan isim olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson “Anlaşmalı ya da anlaşmasız AB’den 31 Ekim’de ayrılacağız. Güzel bir anlaşma almanın yolu, anlaşmasız ayrılığa hazırlanmaktır” demişti. Ancak yeni başbakan 31 Ekim’de anlaşmasız bir şekilde AB’den çıkmak istese dahi bu kararı Parlamento’nun engelleyebileceği, ülkenin yeniden referanduma gitmesinin ihtimal dâhilinde olduğu söyleniyor.