Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liderlik yarışı için adaylık başvuruları kabul edilmeye devam ediyor. Adaylar, başvurularını yarın mahallî saatle 17.00’ye kadar yapabilecek. Partide liderlik yarışını düzenleyen “1922 Komitesi”nden yapılan açıklamaya göre şu ana kadar liderlik için on bir kişi adaylık için başvurdu. Hâlihazırda May’in kabinesinde görev yapan beş bakan ile kabinede daha önce görev yapmış beş bakan da adaylar arasında yer alıyor. Liderlik için yarışan kabinedeki isimler İçişleri Bakanı Sajid Javid, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Çevre ve Tarım Bakanı Michael Gove, Sağlık Bakanı Matt Hancock ile Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Brexit Bakanı Dominic Raab, eski Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, eski Çalışma Bakanı Esther McVey ile eski Üniversite ve Bilim Bakanı Sam Gyimah ise May kabinesinden Brexit politikası sebebiyle istifa eden isimler olarak liderlik için yarışıyor.

Partinin liderlik seçimi kurallarına göre adaylıkları resmileşen isimler öncelikle partinin parlamento grubunda yapılacak oylamalarla iki kişiye indirgenecek. Sonraki merhalede de son ikiye kalan isimler için partinin yaklaşık 125 bin üyesi posta yoluyla oy kullanacak. Oy kullanma işleminin 22 Temmuz’a kadar sürmesi öngörülüyor. Bu durumda, yeni parti liderinin ve yeni başbakanın 23 Temmuz’da ilan edilmesi bekleniyor. Bu süreye kadar May vekâleten başbakanlığı sürdürecek.