Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen etkinliğe, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği damga vurdu. Wall Street’in sembolü olan meşhur Boğa meydanındaki bayrak çekme töreninin ardından Mehter Birliği, Times Meydanı’nda performans sergiledi. Birlik, Mehteran marşlarıyla New York’un kalbini inletti. “Ordu Duası” ile başlayan konserde “Türkler Geliyor”, “Fetih Marşı”, “Ceddin Deden”, “Plevne Marşı”, “Genç Osman”, “Hücum Marşı” ve “Yelkenler Biçilecek” çalındı. Senede 55 milyon kişinin ziyaret ettiği meydandaki konseri, Amerikalılar ve yabancı turistler de merakla izledi. Mehter Birliği, akşam Central Park’ta bir konser daha verdi.