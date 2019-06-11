Eski Dışişleri Bakanı Johnson, Brexit şartları Birleşik Krallık için daha iyi şartlar öngörülene kadar 39 milyar sterlinlik tazminat ödemeyeceklerini vurguladı. “İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm, hem de müthiş bir rüşvet aracıdır” diyen Brexit’in en başından bu yana en büyük destekçilerinden olan Johnson, anlaşmanın nihai bir biçimde tamamlanmamasına rağmen çekin altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.
Boris Johnson: 39 milyar sterlini hemen ödemem
11.06.2019 - 05:48 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 05:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakâr Parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerinden ayrılmasının ardından, bu görevler için favori aday olarak gösterilen Boris Johnson, ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan Brexit anlaşmasını The Sun gazetesine değerlendirdi.
Etiketler : ingiltere,boris johnson,
630252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/630252.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER