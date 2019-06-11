Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Dışişleri Bakanı Johnson, Brexit şartları Birleşik Krallık için daha iyi şartlar öngörülene kadar 39 milyar sterlinlik tazminat ödemeyeceklerini vurguladı. “İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm, hem de müthiş bir rüşvet aracıdır” diyen Brexit’in en başından bu yana en büyük destekçilerinden olan Johnson, anlaşmanın nihai bir biçimde tamamlanmamasına rağmen çekin altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.