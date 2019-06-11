Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliklerle ilgili, “KKTC ve Türkiye’yi enerji politikaları dışında, Doğu Akdeniz enerji denklemi dışında tutma eğilimleri var. Ama bu çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü vardır, hem de Türkiye vardır, var olmaya devam edecektir." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne’de başlayan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatına katıldı. St. Hilarion (101 Evler) bölgesinde yapılan tatbikatın kara safhasının bitişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih Sondaj Gemisi çalışanları hakkında yakalama kararı çıkarmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz’de son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiçbirimizin arzu ettiği durumlar değil. Biz öteden beri şunu söylüyoruz. Bu zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. İş tatbikata gelince bu bizim egemenlik alanımız diyen bir Rum yönetimi görüyoruz. Müzakereler devam ettiği süreçte kendilerine sıklıkla bir önerinin altını çizdik. Geliniz bu zenginlikler hepimize ait olduğuna göre ortaklaşa planlayalım. Ortaklaşa çıkarmak için iş birliği yapalım. Bunun için de bir ortak komite kuralım. Maalesef komite kurmaya yanaşmadılar. Tek taraflı eylemlerini sürdürdüler. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa o zaman bize KKTC ve Türkiye olarak, aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz dedik. Ve bunun gerekleri yapılıyor şu an. Eğer siz araştırma yapıyorsanız, biz de yaparız dedik yaptık. Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz dedik ve şimdi o safhadayız."

Barış çağrısı

"Ama ben yine buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Doğu Akdeniz bir barış gölü haline gelebilir. Bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes faydalanabilir. Biz gerginlik siyaseti istemiyoruz. Çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış ve uzlaşı istiyoruz. Ama haklarımızı da koruma karanlığı içerisinde bunları söylüyorum. Eğer bu konuda en ufak bir birlikte iş üretme, barışma ve ortaklaşma ip ucunu görürsek; hemen biz bu eli tutmaya hazırız."

“Türkiye’yi denklem dışı bırakmak istiyorlar”

"Ama maalesef bunun tam tersi gelişmeler oluyor. KKTC ve Türkiye’yi enerji politikaları dışında Doğu Akdeniz enerji denklemi dışında tutma eğilimleri var. Ama bu çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü vardır, hem de Türkiye vardır, var olmaya devam edecektir."