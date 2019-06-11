Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran’da Belarus Meclis Heyeti ile görüşen İran Meclis Başkanı Laricani, iki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede ayrıca ABD’nin İran aleyhinde uyguladığı yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Laricani, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Hiçbir büyük ülke bu yaptırmaları kabul etmiyor. Elbette bu yaptırımlara karşı ortak bir çözüm geliştirmemiz şart” ifadelerini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı ile de ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair görüştüklerini ancak bazı sorunlar nedeniyle istenilen aşamaya gelemediklerini belirten Meclis Başkanı Laricani, “İki ülke arasında oluşturulan dostluk grupları ile istediğimiz ilişki düzeyine ulaşabiliriz” dedi.