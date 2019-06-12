Rus medyası, "Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığını" duyurdu. Rus medyasının haberine göre anlaşma 12 Haziran saat 00:00 itibariyle yürürlüğe girdi.
Rus medyası duyurdu! İdlib'de ateşkes sağlandı
12.06.2019 - 23:40 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus medyası, "Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığını" duyurdu. Rus medyasının haberine göre anlaşma 12 Haziran saat 00:00 itibariyle yürürlüğe girdi.
Etiketler : Rus,
630636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/630636.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER