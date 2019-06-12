Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus medyası, "Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığını" duyurdu. Rus medyasının haberine göre anlaşma 12 Haziran saat 00:00 itibariyle yürürlüğe girdi.