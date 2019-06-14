Vietnam’ın Khanh Hoa eyaletinde içinde 2 pilotun bulunduğu askeri eğitim uçağı düştü. Kazada 1 pilot olay yerinde diğer pilot ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nha Trang şehrinde bulunan Hava Kuvvetleri Okulu Rektörü Ngo Vinh Phuc, uçağın okula ait olduğunu doğruladı.
Vietnam'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
14.06.2019 - 11:28 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vietnam’ın Khanh Hoa eyaletinde eğitim uçuşu esnasında askeri uçak düştü. Uçakta bulunan 2 pilot hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : vietnam,eskeri,eğitim uçağı,
630952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/630952.aspx
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