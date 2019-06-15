Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD dün, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin kontrolünde bulunan Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) silah ve araçlardan oluşan 200 tırlık bir yardım konvoyu gönderdi. Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan YPG’li terörist “ABD, bize ağır silah ve ile zırhlı araçlar ile pikap araçlar gönderdi. Ayrıca, yeni askeri üslerin inşasında kullanılmak üzere beton bloklar da gönderildi” dedi. Aynı terörist ABD’nin, Deyrezor ve Haseke bölgelerinde yeni üsler kuracağını iddia ederek “Sevkiyat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı’ndan yapıldı. Oradan da tırlarla Kobani bölgesindeki YPG merkezlerine bırakıldı. ABD bize yardım etmeye devam edecek” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok defa ‘DEAŞ’a karşı zafer’ açıklamaları yapmış ve Suriye’de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, terör örgütü YPG ve SDG’ye verdiği desteği ise ‘DEAŞ’a karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyordu. DEAŞ’ın bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işaretine yol açıyor.