Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletindeki Yibin kentine bağlı  Çangning ilçesinde, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 16 kilometre altında gerçekleşen depremde, ölü ve yaralı olup  olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
 