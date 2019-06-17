Avukatı, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı. Açıklamada "Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var" ifadeleri yer aldı.
Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözleri!
17.06.2019 - 22:16 | Son Güncelleme: 17.06.2019 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avukatı, Muhammed Mursi'nin vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var"
Etiketler : Mursi,
631561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/631561.aspx
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