Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kahire'nin güneyindeki Tura cezaevinde kurulan mahkeme salonunda görülen dava sırasında Mursi'nin vefatının ardından Yargıç Muhammed Şirin Fehmi, duruşmanın bir gün sonra yapılmasına karar verdi.

Mursi, vefat ettiği duruşmada mahkemeden söz istemiş ancak konuşma imkanı bulamamıştı. Duruşma salonunda baygınlık geçiren Mursi sedyeyle taşınarak hastaneye kaldırılmıştı.

Daha sonra Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mursi'nin hastaneye geldiğinde vefat etmiş olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Muhammed Mursi ve 23 kişi "Hamas lehine casusluk yaptıkları" iddiasıyla yargılanıyordu.