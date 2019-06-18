Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır halkı, bir liderini kaybetti. Ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (68), yargılandığı mahkeme salonunda vefat etti.

Devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda duruşması bittikten sonra geçirdiği baygınlık sonucu hayatını kaybetti.

Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi Mursi’nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’i (1981-2011) istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012 yılı haziran ayında ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi, 3 Temmuz 2013’te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mursi, kamuoyunda “Hamas adına casusluk” olarak bilinen dava için dün hakim karşısına çıkmıştı.

HAKLARI İHLÂL EDİLDİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü, 19 Haziran 2017’de yayımladığı raporunda, Muhammed Mursi’nin hapishanede, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını ortaya koydu. Raporda, Mursi’nin ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine nadiren izin verildiği ve haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

Mursi’nin ölüm haberinin ardından ilk açıklama, büyük oğlu Ahmed’den geldi. Ahmed Mursi, “Babam! Allah’ın huzurunda buluşacağız” dedi.

ŞEHİDİMİZE RAHMET….

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi’nin ölüm haberini İstanbul’da aldı. Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni ziyaret eden Erdoğan bir gazetecinin vefat haberini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

“Maalesef mahkeme salonunda bu cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah’tan rahmet diliyorum. Demokratik yollarla, yüzde 52 gibi bir oy alarak Mısır’a cumhurbaşkanı olan merhum Mursi’yi, demokrasiyi bir tarafa koyarak, işgalci bir edayla, tamamıyla bir darbe ile Mısır’ın başına geçen zalim Sisi, 50’ye yakın kişiyi idam ettirdi.

Batı, Sisi’nin bu idamlarına hep sessiz kaldı. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken ne yazık ki Mısır’da bu katil Sisi’nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak ettiler. Bu ikiyüzlülük değil, çok yüzlülük.

Bir taraftan siz idamı Türkiye’ye kaldırtacaksınız ama öbür taraftan 7 genci idam ettikleri bir haftanın içerisinde Mısır’da uluslararası bir toplantıya AB üyesi ülkeler olarak katılacaksınız.

Mursi, bugün emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim inşallah sevgili habibiyle beraber haşreylesin. Dualarımız onunla beraber. Onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun.”

Erdoğan, Twitter hesabından da Mursi’nin fotoğrafını paylaşarak, “Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyorum” mesajını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte de “Bizim gözümüzde Mursi, inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir. Tarih, onu cezaevine atıp, idamla tehdit edenleri ve şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır” dedi.